Слух: Snapdragon 8 Elite Gen 6 получит менее мощный GPU, но будет производительным

Инсайдер подчеркнул в своём сообщении на Weibo, что впечатлён Snapdragon 8 Elite Gen 5, который тоже является базовой версией, поэтому уверен в высокой производительности следующего поколения в целом и младшего чипсета в частности. Кроме того, отраслевые аналитики говорят, что оба чипсета будут произведены по 2-нм техпроцессу TSMC и оснащены новым процессорным кластером архитектуры «2 + 3 + 3».

Графический процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 будет упрощённой версией Gen 6 Pro. Точная конфигурация пока не разглашена, но сходство между моделями очевидно.

Как отмечает портал WccfTech, Qualcomm и MediaTek рассматривают переход на 2-нм техпроцесс N2 для укрепления своих позиций на рынке и улучшения конкурентоспособности перед Apple. А по информации от другого инсайдера, Fixed Focus Digital, на которого ссылаются обозреватели, все новые чипы будут производиться по этой технологии.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 будет использоваться в смартфонах начального и среднего ценового сегмента стоимостью от 4000 юаней (порядка $565). Это позволит Qualcomm увеличить объёмы продаж и укрепить свои позиции, вытеснив MediaTek.