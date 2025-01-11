Слух: Стилус S Pen для Galaxy S 25 Ultra лишится поддержки Bluetooth

Опубликовано 11 января 2025, 21:451 мин.
Слух: Стилус S Pen для Galaxy S 25 Ultra лишится поддержки BluetoothЭто снизит его производительность
Инсайдер Ишан Агарвал сообщил в соцсети Х, что стилус S Pen в будущем смартфоне Galaxy S25 Ultra от Samsung, возможно, будет лишён поддержки Bluetooth, что означает утрату таких возможностей, как жесты и дистанционное управление.
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Samsung представила S Pen с функцией Bluetooth в 2011 году вместе с первыми моделями Galaxy Note. И если утечка точна, лишение стилуса этой функции может привести к значительному снижению функциональности «карандаша», «хотя устройство останется активным и всё ещё будет чувствительным к нажатию».
Пока неизвестно, будет ли Samsung использовать какие-либо новые технологии для компенсации потери функции Bluetooth.