Слух: трёхскладный Galaxy G Fold получит чипсет Snapdragon и 16 ГБ ОЗУ

По информации инсайдера, Galaxy G Fold будет оснащён оперативной памятью на 16 ГБ и процессором Snapdragon, но какой конфигурации, не уточняется. Модель получит корпус повышенной прочности благодаря титано-алюминиевому сплаву.

Samsung планирует выпустить 200 000 единиц этой модели для начального запуска. Успех или провал Galaxy G Fold на внутреннем корейском рынке может повлиять на решение о глобальном релизе. Причём оснащение трёхскладной модели именно чипсетом Snapdragon подтверждает, что Samsung с осторожностью относится к складным смартфонам: скорее всего, модель будет выпущена в ограниченном количестве и только в нескольких регионах.