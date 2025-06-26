Слух: трёхскладный Galaxy G Fold получит чипсет Snapdragon и 16 ГБ ОЗУ

Опубликовано 26 июня 2025, 23:151 мин.
Слух: трёхскладный Galaxy G Fold получит чипсет Snapdragon и 16 ГБ ОЗУСкорее всего, тираж будет ограниченным
Новая утечка информации об оперативной памяти и процессоре модели Samsung Galaxy G Fold с тремя экранами рассказала, что вендор решил снизить ожидания продаж для этого телефона из-за высокой стоимости и «не очень успешной отрасли складных устройств». Об этом сообщил инсайдер PandaFlash.
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По информации инсайдера, Galaxy G Fold будет оснащён оперативной памятью на 16 ГБ и процессором Snapdragon, но какой конфигурации, не уточняется. Модель получит корпус повышенной прочности благодаря титано-алюминиевому сплаву.
Samsung планирует выпустить 200 000 единиц этой модели для начального запуска. Успех или провал Galaxy G Fold на внутреннем корейском рынке может повлиять на решение о глобальном релизе. Причём оснащение трёхскладной модели именно чипсетом Snapdragon подтверждает, что Samsung с осторожностью относится к складным смартфонам: скорее всего, модель будет выпущена в ограниченном количестве и только в нескольких регионах.
Источник:PhoneArena
Автор:Андрей Кадуков
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