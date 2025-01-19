Слух: в Galaxy Z Fold 7 будет использоваться специальная версия Snapdragon 8 Elite

По информации инсайдерского портала SamMobile, этот чип будет урезанным. Чип получит 7-ядерный процессор с двумя основными ядрами и пятью высокопроизводительными ядрами. В отличие от оригинальной версии Snapdragon 8 Elite новая версия лишена одного высокопроизводительного ядра. Таким образом, ожидается, что новый чип будет более доступным вариантом.

Спецверсия Snapdragon 8 Elite также будет выделять меньше тепла, что делает этот чип подходящим для использования как раз в ультратонких и складных смартфонах, таких как Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 и, возможно, Galaxy S25 Slim. При этом инсайдеры говорят о том, что есть отчёты, в которых сообщается, что Galaxy Z Flip 7 будет оснащаться чипом Exynos 2500. А значит спецверсию Snapdragon 8 Elite получит Z Fold 7.

Предположительно, складные Z Flip 7 и Z Fold 7 появятся на рынке в середине 2025 года, а Galaxy S25 Slim может быть представлен уже в мае.