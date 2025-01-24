Слух: Vivo, OPPO и Xiaomi выпустят ультратонкие смартфоны с ёмкостными батареями

Инсайдер уверен, что потенциальные тонкие смартфоны получат 6,7" «чрезвычайно узкий четырёхгранный прямой дисплей», возможно, высокочастотную версию процессора Snapdragon 8 Elite, как у Galaxy Edge (Slim), с частотой 4,47 ГГц, а также аккумулятор ёмкостью 3786 мАч, «что должно соответствовать типичному значению 3900 мАч».

Источник добавил, что ультратонкие модели от Vivo, OPPO и Xiaomi могут выйти уже в 2025 году. И позиционировать их вендоры будут как гаджеты среднего класса, продаваться устройства будут под суббрендами.