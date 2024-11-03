Слух: вся линейка iPhone 17 получит дисплеи с энергосбережением ProMotion

Опубликовано 03 ноября 2024, 18:451 мин.
Слух: вся линейка iPhone 17 получит дисплеи с энергосбережением ProMotionСейчас такими дисплеями оснащаются только флагманы
Инсайдеры из южнокорейского издания ETNews со ссылкой на отраслевые источники сообщило о том, что Apple оснастит все без исключения модели серии iPhone 17 LTPO-дисплеями с низким энергопотреблением.
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Отличие этих дисплеев — динамическая частота обновления до 120 Гц. Причём Apple оснащает этими дисплеями только флагманы, начиная с iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Все базовые модели сейчас оснащаются стандартными OLED-дисплеями с частотой 60 Гц. Следовательно, в линейке iPhone 17 компания отойдёт от этой практики.
За счёт технологий энергосбережения экономится заряд батареи и увеличивается время автономности айфона: частота обновления вместо 60 Гц снижается до уровня от 1 до 10 Гц в зависимости от модели. Это позволяет всё время использовать функцию вывода информации Always-on Display с отображением времени и уведомлений на экране блокировки, даже когда устройство находится в спящем режиме.