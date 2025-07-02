Слух: Xiaomi работает над смартфоном с дисплеем «с эффектом погружения» Mix 5

По информации инсайдера WhyLab, Mix 5 может быть оснащён экраном «с эффектом погружения». Это дисплей с «объёмным звучанием». Но что это значит, не уточняется.

По информации портала Notebookcheck, серия Xiaomi Mix началась в 2016 году. Начиная с Mix 4 2021 года, Xiaomi выпускает только складные модели. Последние сообщения указывают на работу над Mix 5, являющимся преемником Mix 4. Но теперь Mix 5 будет традиционным устройством, а не складным.