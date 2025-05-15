Слух: Xiaomi разработает бюджетную линейку Redmi Note 15 с поддержкой 5G

По слухам, Lapis и Kunzite появятся на мировом рынке, а Coral останется эксклюзивом для Китая. Модели, вероятно, станут частью серий Redmi Note 15 5G и Redmi Note 15 Pro 5G и будут поддерживать стандарт связи 5G. О каких-либо характеристиках и дизайне пока ничего не известно.

Телефоны должны обеспечить высокую производительность по доступной цене, ожидается, что стоимость указанных моделей составит от $180 до $250.

Кроме того, пользователи могут обновлять приложения Xiaomi с помощью MemeOS Enhancer, предлагаемого в Google Play, чтобы получить доступ «к секретным функциям и последним системным приложениям».