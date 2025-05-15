Слух: Xiaomi разработает бюджетную линейку Redmi Note 15 с поддержкой 5G

Опубликовано 15 мая 2025, 21:451 мин.
Слух: Xiaomi разработает бюджетную линейку Redmi Note 15 с поддержкой 5GО характеристиках ничего не известно
Стало известно, что Xiaomi работает над тремя бюджетными смартфонами: Lapis, Kunzite и Coral.
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По слухам, Lapis и Kunzite появятся на мировом рынке, а Coral останется эксклюзивом для Китая. Модели, вероятно, станут частью серий Redmi Note 15 5G и Redmi Note 15 Pro 5G и будут поддерживать стандарт связи 5G. О каких-либо характеристиках и дизайне пока ничего не известно.
Телефоны должны обеспечить высокую производительность по доступной цене, ожидается, что стоимость указанных моделей составит от $180 до $250.
Кроме того, пользователи могут обновлять приложения Xiaomi с помощью MemeOS Enhancer, предлагаемого в Google Play, чтобы получить доступ «к секретным функциям и последним системным приложениям».