Слухи не подтвердились: телефоны Nokia останутся на рынке ещё на несколько лет

HMD Global получила от Nokia продление лицензии. HMD производит телефоны под этим брендом в Индии и Китае, а Индия — самый большой рынок для этих телефонов. Там Nokia пользуется большим спросом, и эти телефоны также продают в другие страны.

К тому же HMD занимает первое место на рынке мобильных телефонов в Индии. В 2024 году вендор продал почти 54 млн устройств в Индии.

Как отмечает портал GizmoChina, для Nokia это соглашение важно, потому что оно помогает сохранить бренд Nokia на рынке, где он раньше был очень популярен. Для HMD Global это соглашение помогает оставаться на рынке практически во всех сегментах.