Слухи подтвердились: новейший фотофлагман Xiaomi 12S не выйдет за пределами Китая

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Слухи подтвердились: новейший фотофлагман Xiaomi 12S не выйдет за пределами КитаяНо есть и хорошая новость
Вчера состоялась масштабная презентация Xiaomi, на которой компания представила множество интересных новинок.
И хоть со сцены были показаны новый ноутбук и Mi Band 7 Pro, звездой вечера явно стала свежая флагманская линейка смартфонов Xiaomi 12S.
Устройства получились и вправду интересными. Чего только стоит 1-дюймовый модуль основной камеры в модели Xiaomi 12S Ultra. И, на фоне всего этого, становится ещё грустнее от того, что все три модели так и останутся эксклюзивом китайского рынка.
Представители бренда, в рамках ответов на вопросы пользователей, прямо заявили — «Xiaomi предложит серию 12S исключительно в материковом Китае».
В утешение фанатов, представители IT-гиганта заявили, что их сотрудничество с Leica не ограничится линейкой Xiaomi 12S. А это значит, что следующие флагманы также получат прокаченные фотовозможности.