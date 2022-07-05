Слухи подтвердились: новейший фотофлагман Xiaomi 12S не выйдет за пределами Китая

И хоть со сцены были показаны новый ноутбук и Mi Band 7 Pro, звездой вечера явно стала свежая флагманская линейка смартфонов Xiaomi 12S.

Устройства получились и вправду интересными. Чего только стоит 1-дюймовый модуль основной камеры в модели Xiaomi 12S Ultra. И, на фоне всего этого, становится ещё грустнее от того, что все три модели так и останутся эксклюзивом китайского рынка.

Представители бренда, в рамках ответов на вопросы пользователей, прямо заявили — «Xiaomi предложит серию 12S исключительно в материковом Китае».

В утешение фанатов, представители IT-гиганта заявили, что их сотрудничество с Leica не ограничится линейкой Xiaomi 12S. А это значит, что следующие флагманы также получат прокаченные фотовозможности.