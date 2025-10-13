Слухи: Xiaomi отменила Mix Flip 3 и Civi 6 из-за слабых продаж предшественников

Опубликовано 13 октября 2025, 07:081 мин.
Слухи: Xiaomi отменила Mix Flip 3 и Civi 6 из-за слабых продаж предшественниковЗато у Xiaomi 17 Fold пока что все хорошо
По данным инсайдеров из Китая, Xiaomi приостановила разработку новых поколений своих смартфонов Mix Flip 3 и Civi 6, которые ожидались в 2026 году.
Решение связано с низкими продажами текущих моделей — Mix Flip 2 и Civi 5, не оправдавших ожиданий компании.
Источники на Weibo уточняют, что Mix Flip 2, вертикальный складной смартфон Xiaomi, не показал значительных результатов на рынке, несмотря на стильный дизайн и конкурентную цену. Аналогичная ситуация сложилась с Civi 5, который не смог завоевать долю в среднем сегменте.
Примечательно, что Mix Flip 3 ранее уже появлялся в базе IMEI под кодами 2603APX0AC и 2603EPX2DC.
Однако теперь проект, по слухам, поставлен на паузу. Вместо него компания может сосредоточиться на новом складном флагмане Xiaomi 17 Fold, который выйдет в 2026 году.