Слухи: Xiaomi отменила Mix Flip 3 и Civi 6 из-за слабых продаж предшественников

Решение связано с низкими продажами текущих моделей — Mix Flip 2 и Civi 5, не оправдавших ожиданий компании.

Источники на Weibo уточняют, что Mix Flip 2, вертикальный складной смартфон Xiaomi, не показал значительных результатов на рынке, несмотря на стильный дизайн и конкурентную цену. Аналогичная ситуация сложилась с Civi 5, который не смог завоевать долю в среднем сегменте.

Примечательно, что Mix Flip 3 ранее уже появлялся в базе IMEI под кодами 2603APX0AC и 2603EPX2DC.

Однако теперь проект, по слухам, поставлен на паузу. Вместо него компания может сосредоточиться на новом складном флагмане Xiaomi 17 Fold, который выйдет в 2026 году.