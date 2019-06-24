Служба доставки извинилась за отказ отправить смартфон Huawei

История со службой доставки FedEx и смартфонами Huawei получила своё продолжение. Курьерская и логистическая компания FedEx объявила произошедшее ошибкой и извинилась перед пользователями.

Ранее в сети появилось сообщении об отказе FedEx доставлять смартфоны китайской компании Huawei из Великобритании в США, мотивируя это «проблемами американских властей с Huawei и китайским правительством».

По словам пресс-службы FedEx, было неправильно доставлено очень небольшое количество посылок и сейчас ситуация улаживается.

С другой стороны, FedEx отметила, что она как международная компания доставляет 15 миллионов посылок в день, но обязана выполнять все правила и законы, подстраивая свою деятельность под нормативно-правовую базу Соединенных Штатов. То есть, компания сохранила за собой возможность отказа, если правительство США будет настаивать.