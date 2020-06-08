Смартфон 4-летней давности оказался самым популярным у россиян в 2020 году

Что интересно, данное устройство было представлено осенью далекого 2016 года — тогда же американская компания анонсировала уже ставшие культовыми беспроводные наушники AirPods. На втором месте по популярности оказался смартфон от китайского бренда Honor — Honor 10 Lite, релиз которого состоялся в 2018 году. Также в десятку вошли такие смартфоны как Samsung Galaxy A50, A10 и J1 2016, iPhone 5S, 6 и 6S, а также недорогой смартфон от Xiaomi — Redmi Note 7.

Напомним, что чуть ранее свои сведения, но уже касающиеся самых продаваемых смартфонов в стране опубликовал Связной — согласно информации компании, первом квартале 2020 года самым продаваемым в России смартфоном стал Honor 8A.