Смартфон 8-летней давности обновился на новейший Android 11

Так, например, команда LineageOS представила Lineage 18.1 на базе Android 11 для целого ряда устаревших аппаратов. Как пишет XDA-Developers, в их числе можно найти Samsung Galaxy Note 3, вышедший в далёком 2013 году. Вместе с тем новенький Android стал доступен Galaxy S5 (вышел в 2014 году) и Xiaomi Mi A2 (вышел в 2018 году).

Отметим, что в данном случае речь идёт непосредственно о сборке от разработчиков прошивки. Это гарантируют большую стабильность и лучшую работоспособность системы.