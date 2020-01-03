Смартфон будущего Xiaomi Mix Alpha лишили какой-либо даты выхода

Так, если верить популярному китайскому изданию ChinaTechCity, то ее информаторы внутри компании рассказали о том, что у Xiaomi на данный момент в принципе нет какой-либо конкретной даты релиза Mi Mix Alpha. Но при этом журналисты отметили, что как только такая дата появится, представители компании сразу же выступят с официальным повторным анонсом. Что послужило причиной подобной задержки выпуска Mix Alpha, источники не рассказали.

Напомним, что новинка от Xiaomi — не первый прорывной смартфон, столкнувшийся с проблемой релиза. С подобным столкнулись и другие игроки: Samsung со своим Galaxy Fold, а Huawei c Mate X.