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Смартфон будущего Xiaomi Mix Alpha лишили какой-либо даты выхода
Ждем повторного анонса в будущем
Один из самых “громких” анонсов 2019 года — это анонс не просто безрамочного, а как бы “сверхбезрамочного” смартфон Xiaomi Mix Alpha, в котором экран занимает 180 с лишним процентов передней панели. Устройство получилось настолько необыкновенным, что многие блогеры и журналисты начали буквально охотиться за смартфоном, чтобы сделать о нем материал. Сама компания обещала выпустить ограниченную партию Mix Alpha уже в декабре, но, к сожалению, не смогли сдержать данное слово. Сейчас же стало известно, что смартфон в принципе лишился какой-либо точной даты выхода.
Так, если верить популярному китайскому изданию ChinaTechCity, то ее информаторы внутри компании рассказали о том, что у Xiaomi на данный момент в принципе нет какой-либо конкретной даты релиза Mi Mix Alpha. Но при этом журналисты отметили, что как только такая дата появится, представители компании сразу же выступят с официальным повторным анонсом. Что послужило причиной подобной задержки выпуска Mix Alpha, источники не рассказали.
Напомним, что новинка от Xiaomi — не первый прорывной смартфон, столкнувшийся с проблемой релиза. С подобным столкнулись и другие игроки: Samsung со своим Galaxy Fold, а Huawei c Mate X.