Смартфон Energizer претендует на звание самого толстого Android-мобильника всех времён

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, европейская компания Avenir Telecom продемонстрировала анонсированный немного раньше монструозный смартфон Energizer PowerMax P18K Pro.
Его главной заявленной особенностью станет встроенный аккумулятор на 18 000 мАч. Фактически, это солидный внешний аккумулятор, но уже со встроенным смартфоном. Для сравнения, подобная ёмкость достигается у 6,7 аппаратов iPhone XS. Производитель обещает «недели» автономной работы без необходимости в подзарядке.
Во время анонса компания не акцентировала внимание на размерах устройства, а зря. Очевидцы на выставке оказались впечатлены. Заявленная толщина составляет 18 мм. Для сравнения, у iPhone X толщина 7,7 мм. То есть, Energizer PowerMax P18K Pro толще iPhone X почти в три раза.
Смартфон может смело претендовать на на звание самого толстого Android-мобильника всех времён. Конечно, если не учитывать защищенных и водонепроницаемых моделей.