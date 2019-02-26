Смартфон Energizer претендует на звание самого толстого Android-мобильника всех времён

Во время анонса компания не акцентировала внимание на размерах устройства, а зря. Очевидцы на выставке оказались впечатлены. Заявленная толщина составляет 18 мм. Для сравнения, у iPhone X толщина 7,7 мм. То есть, Energizer PowerMax P18K Pro толще iPhone X почти в три раза.

Смартфон может смело претендовать на на звание самого толстого Android-мобильника всех времён. Конечно, если не учитывать защищенных и водонепроницаемых моделей.