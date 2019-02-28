Смартфон F(x)tec Pro 1 возродит формат боковых слайдеров

Было время, когда каждый уважающий себя производитель смартфонов выпускал модели с QWERTY-клавиатурой. Особой популярностью пользовался форм-фактор бокового слайдера. С тех про прошло несколько лет и решение ушло в историю. Как оказалось, легендарный форм-фактор ещё не предали забвению окончательно.
Компания F(x)tec представила на выставке MWC 2019, которая прошла в Барселоне с 25 по 28 февраля, смартфон F(x)tec Pro 1, выполненный именно в виде слайдера с боковой QWERTY-клавиатурой.
Ранее F(x)tec называлась Livermorium и её модуль Moto Mod под названием Livermorium Slider Keyboard для смартфонов серии Moto Z даже стал обладателем главного приза конкурса Transform the Smartphone Challenge, организованного краудфандинговой платформой Indiegogo. Это QWERTY-клавиатура, выполненная в виде слайдера. Модуль Livermorium Slider Keyboard так и не вышел в продажу, но компания решила выпустить с этими наработками свой собственный смартфон.
F(x)tec Pro 1 оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной камерой 12+5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, стереодинамиками, сканером отпечатков пальцев в торце. Аппаратной основой стал устаревший Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3200 мАч. Смартфон работает под управлением кастмизированной версии операционной системы Android 9 Pie.
На F(x)tec Pro 1 уже принимают предварительные заказы по цене 649 долларов. Поставки планируется начать в июле 2019 года.