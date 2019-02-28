Смартфон F(x)tec Pro 1 возродит формат боковых слайдеров

Было время, когда каждый уважающий себя производитель смартфонов выпускал модели с QWERTY-клавиатурой. Особой популярностью пользовался форм-фактор бокового слайдера. С тех про прошло несколько лет и решение ушло в историю. Как оказалось, легендарный форм-фактор ещё не предали забвению окончательно.

Компания F(x)tec представила на выставке MWC 2019, которая прошла в Барселоне с 25 по 28 февраля, смартфон F(x)tec Pro 1, выполненный именно в виде слайдера с боковой QWERTY-клавиатурой.