Смартфон Galaxy S21 FE впервые попал на видео

На видео телефон показан в фиолетовом цвете, судя по всему, Galaxy S21 FE будет иметь матовую отделку. Вероятнее всего, для его корпуса будет использоваться тот же пластик, что и для моделей Galaxy A.

Предположительно, Galaxy S21 FE получит 6,4“ AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 888 либо Exynos 2100 — в зависимости от региона. Также гаджет получит 6+8 ГБ оперативной памяти, 128+256 ГБ — встроенной, Смартфон будет оборудован тремя 12 Мп задними камерами и 32-мегапиксельной фронтальной. Питаться телефон будет от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

Напомним, Galaxy S21 FE будет представлен 4 января.