Смартфон голубых кровей: OnePlus представит новый флагман на MWC 2023

Более того, производитель опубликовал изображения концептуального смартфона с дизайном, в котором на задней панели изображен «ледяной синий трубопровод». При этом представители бренда сравнили этот трубопровод с кровеносными сосудами.

К сожалению, пока что никто не объяснил, зачем именно нужен этот необычный элемент дизайна. Как минимум, он будет заметен пользователю.