Смартфон Huawei из осенней флагманской линейки засветился в руках у пользователя

На фотографии видно, что смартфон помещен в специальный транспортировочный чехол, благодаря которому производитель может не беспокоиться о преждевременных утечках. Тем не менее, уже на основе этих фото можно сделать предположение, что в смартфоне будет достаточно стандартное расположение основной камеры. С другой стороны — возможно, это обманка и настоящая основная камера скрывается за пластиковым чехлом.
Фотография же лицевой части устройства целиком и полностью подтверждает дизайн, фигурирующий в утечках в последнее время. Так, фронтальная камера в Huawei Mate 30 будет расположена в небольшом вырезе по типу челки и будет включать в себя сразу два датчика изображения. Также Huawei Mate 30 должен стать первым смартфоном, использующим новый тип экранов-водопадов. Анонс устройства состоится уже в сентябре, возможно в рамках выставки IFA 2019.