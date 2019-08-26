Смартфон Huawei из осенней флагманской линейки засветился в руках у пользователя

На фотографии видно, что смартфон помещен в специальный транспортировочный чехол, благодаря которому производитель может не беспокоиться о преждевременных утечках. Тем не менее, уже на основе этих фото можно сделать предположение, что в смартфоне будет достаточно стандартное расположение основной камеры. С другой стороны — возможно, это обманка и настоящая основная камера скрывается за пластиковым чехлом.