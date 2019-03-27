Смартфон Huawei P30 Lite вышел из тени

Компания Huawei без особого шума и фанфар начала принимать предварительные заказы на смартфон Huawei P30 Lite. Это модель среднего уровня, в Китае этот смартфон уже продаётся под названием Nova 4e.

Предзаказы открыты в Канаде за 335 долларов и на Филиппинах за 322 долларов. В обоих случаях предлагается версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Доступны чёрный, белый и градиентный синий цветовые варианты.