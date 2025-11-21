Смартфон Lava Agni 4 получил 120 Гц AMOLED-дисплей, Dimensity 8350 и дизайн в стиле Google Pixel всего за $280

Смартфон Lava Agni 4 получил 120 Гц AMOLED-дисплей, Dimensity 8350 и дизайн в стиле Google Pixel всего за $280Релиз уже 25 ноября
Новинка получила чип MediaTek Dimensity 8350, до 8 ГБ LPDDR5X-оперативной памяти и 256 ГБ быстрой UFS 4.0. За охлаждение отвечает испарительная камера.
Устройство оснащено 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, разрешением 1.5K и пиковой яркостью 2400 нит. Сканер отпечатков расположен под дисплеем.
Основная камера включает 50-Мп модуль с OIS и 8-Мп «ультраширик». Фронтальная камера — тоже 50 Мп, и все три сенсора умеют снимать видео в 4K 60 fps.
Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает зарядку 66 Вт. Смартфон работает на Android 15 и получит три года обновлений и четыре года патчей безопасности.
Отдельно Lava отмечает нового ассистента Vayu AI с «эмоциональной осведомлённостью». Также есть IP64, Wi-Fi 6E, стереодинамики и ИК-порт. Цена — $280, а продажи стартуют 25 ноября.