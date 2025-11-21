Смартфон Lava Agni 4 получил 120 Гц AMOLED-дисплей, Dimensity 8350 и дизайн в стиле Google Pixel всего за $280

Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает зарядку 66 Вт. Смартфон работает на Android 15 и получит три года обновлений и четыре года патчей безопасности.

Отдельно Lava отмечает нового ассистента Vayu AI с «эмоциональной осведомлённостью». Также есть IP64, Wi-Fi 6E, стереодинамики и ИК-порт. Цена — $280, а продажи стартуют 25 ноября.