Смартфон LG Q9 One получил процессор двухлетней давности

Компания LG представила в Южной Корее новый смартфон среднего уровня. Он получил довольно странные характеристики. Смартфон работает на платформе Android One и базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 835 двухлетней давности.

LG Q9 One оснащается 6,1-дюймовыми IPS-дисплеем с разрешением QHD+ (3120 x 1440 пикселей) с соотношением сторон 19.5:9, 8-мегапиксельной фронтальной и 16-мегапиксельной основной камерами, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0. Смартфон защищён от воды и пыли на уровне IP68 и соответствует стандарту MIL-STD 810G по прочности.