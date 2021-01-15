Смартфон LG с дисплеем-рулоном выйдет в 2021 году по цене около 200 тысяч рублей

Информация о поступлении LG Rollable в продажу до конца года поступила от официальных лиц, имеющих прямое отношение к компании, сообщает Gizchina. Вместе с тем интернет-инсайдеры и аналитики также выяснили, что смартфон будет продаваться по цене около 2560 долларов или 188 тыс рублей.