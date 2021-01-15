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Смартфон LG с дисплеем-рулоном выйдет в 2021 году по цене около 200 тысяч рублей
Что не так уж и дорого, если вспомнить изначальную цену на Galaxy Fold
В рамках CES 2021 южнокорейская LG представила свой первый смартфон с дисплеем-рулоном — LG Rollable. Устройство вызвало бурные обсуждения в сети, т.к. оказалось неожиданно инновационным. Теперь же стало известно, что новинка поступит в продажу до конца 2021 года по цене около 200 тыс рублей.
Информация о поступлении LG Rollable в продажу до конца года поступила от официальных лиц, имеющих прямое отношение к компании, сообщает Gizchina. Вместе с тем интернет-инсайдеры и аналитики также выяснили, что смартфон будет продаваться по цене около 2560 долларов или 188 тыс рублей.
Отметим, что с учётом технологий, которые лежат в основе LG Rollable, смартфон сложно назвать излишне дорогим. Тот же Galaxy Fold первого поколения продавался за 1980 долларов на старте.