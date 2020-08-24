Смартфон LG в стиле шпионских боевиков "засветился" в популярном бенчмарке

Сейчас же в сети появились данные о прохождении LG Wing тестов в Geekbench. По крайней мере, проверенные интернет-инсайдеры сообщают, что таинственный смартфон с модельным номером LM-F100N является тем самым “шпионским” телефоном LG.

И вот, если верить данным тестирования, устройство оснастят процессором Snapdragon 765G и 8 ГБ оперативной памяти. При этом более ранние слухи утверждали, что смартфон получит 6,8-дюймовый основной дисплей и 4-дюймовый дополнительный. А учитывая, что в основу девайса лег не самый мощный процессор Qualcomm, можно предположить, что новинка будет продаваться по достаточно приземленной цене, пускай и не в бюджетном сегменте.