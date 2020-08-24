Смартфон LG в стиле шпионских боевиков "засветился" в популярном бенчмарке
Напомним, что первые слухи о новинке LG, получившей название LG Wing, появились в сети еще в мае текущего года. Тогда стало известно, что корейская компания разрабатывает некий аппарат, который своим внешним видом больше напоминает гаджет Агента 007, нежели современный смартфон. Ознакомиться с качественным рендером девайса вы можете ниже:
Сейчас же в сети появились данные о прохождении LG Wing тестов в Geekbench. По крайней мере, проверенные интернет-инсайдеры сообщают, что таинственный смартфон с модельным номером LM-F100N является тем самым “шпионским” телефоном LG.
И вот, если верить данным тестирования, устройство оснастят процессором Snapdragon 765G и 8 ГБ оперативной памяти. При этом более ранние слухи утверждали, что смартфон получит 6,8-дюймовый основной дисплей и 4-дюймовый дополнительный. А учитывая, что в основу девайса лег не самый мощный процессор Qualcomm, можно предположить, что новинка будет продаваться по достаточно приземленной цене, пускай и не в бюджетном сегменте.