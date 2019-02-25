Смартфон LG V50 ThinQ получил второй экран в чехле

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания LG Electronics представила свой флагманский смартфон LG V50 ThinQ. Это первый смартфон LG с поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G.
Второй особенностью стал чехол с дополнительным дисплеем, на который можно просто выводить контент как на основной для лучшей многозадачности, а можно использовать как клавиатуру или игровой геймпад, и так далее. OLED-дисплей имеет диагональ 6,2 дюйма и разрешение Full HD+ (2160 x 1080 пикселей).
Смартфон оснащается 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 19.5:9 и разрешением QHD+ (3120 x 1440 пикселей), тройной основной камерой 12+12+16 Мп, двойной фронтальной камерой на 8+5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.
Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 855 с 5G-модемом Snapdragon X50, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0.
Размеры составляют 159,2 x 76,1 x 8,3 мм, а вес — 183 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
LG V50 ThinQ поступит в продажу в чёрном цветовом варианте. Цена и сроки выхода пока не объявлены.