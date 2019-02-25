Смартфон LG V50 ThinQ получил второй экран в чехле

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания LG Electronics представила свой флагманский смартфон LG V50 ThinQ. Это первый смартфон LG с поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G.

Второй особенностью стал чехол с дополнительным дисплеем, на который можно просто выводить контент как на основной для лучшей многозадачности, а можно использовать как клавиатуру или игровой геймпад, и так далее. OLED-дисплей имеет диагональ 6,2 дюйма и разрешение Full HD+ (2160 x 1080 пикселей).