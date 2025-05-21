Смартфон Nothing Phone (1) не будет обновлён до Android 16

Со ссылкой на сообщения Nothing источник рассказал, что компания не участвовала в бета-программе Android 16 в этом году. Дело, собственно, в том, что цикл поддержки модели Nothing Phone (1) подходит к концу.

Nothing, как и обещала, поддерживала три поколения Android, на рынок Phone (1) вышел с Android 12. Последним обновлением стала поддержка Android 15, которую вендор внедрил быстрее конкурентов. В дальнейшем телефон продолжит получать патчи безопасности, но крупных обновлений ОС больше не будет.

Пользователям рекомендуется подождать завершения развёртывания Android 16 и возможного «удивления со стороны Nothing новым обновлением для своего первого смартфона», отмечают инсайдеры.