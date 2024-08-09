Смартфон Nothing Phone (2a) Plus удивил автономностью, опередив даже iPhone 15 Pro Max

Опубликовано 09 августа 2024, 07:09
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Смартфон Nothing Phone (2a) Plus удивил автономностью, опередив даже iPhone 15 Pro MaxВпечатляющий так-то результат
Команда GSMArena провела тестирование нового смартфона Nothing Phone (2a) Plus и обнаружила, что его автономность превосходит даже iPhone 15 Pro Max.
Смартфон оснащен аккумулятором на 5000 мАч, что позволяет ему работать почти 17 часов при активной нагрузке. Это на час больше, чем базовая модель Nothing Phone (2a).
В режиме разговора устройство выдерживает более 43 часов, что также является отличным показателем. Просмотр видео возможен на протяжении почти 20 часов без подзарядки, а игры можно играть около 9 часов.
Эти результаты делают Nothing Phone (2a) Plus одним из самых автономных смартфонов на рынке.
Смартфон построен на базе чипсета Dimensity 7350 Pro с графикой Mali-G610 MC4 и имеет 6.7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость дисплея составляет 1300 нит, что обеспечивает отличное качество изображения даже при ярком солнечном свете.