Смартфон Nubia Z70 Ultra получит расцветку в стиле картины Ван Гога

Презентация Nubia Z70 Ultra намечена на 21 ноября. По уже раскрытым характеристикам известно, что смартфон будет оснащён 6.85-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, чипом Snapdragon 8 Elite, батареей на 6150 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

Основная камера получит 1/1.56-дюймовый сенсор Sony IMX906, ширик и телевик. Фронтальная камера расположится под экраном, что добавит устройству современный и минималистичный вид.