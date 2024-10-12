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Опубликовано 12 октября 2024, 21:00
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Смартфон Nubia Z70 Ultra получит рекордно тонкие рамки

И по традиции — подэкранную камеру
В ноябре китайская компания Nubia Technology представит местную версию флагманского смартфона Z70 Ultra. По словам известного инсайдера Digital Chat Station (DCS), эта модель получит рекордно тонкие рамки.
Смартфон Nubia Z70 Ultra получит рекордно тонкие рамки

© DCS / Weibo

Дизайн смартфонов Nubia отличает отсутствие на дисплее выреза для фронтальной камеры, вместо этого телефон оснащён подэкранной камерой-невидимкой. Разрешение дисплея составит 1220p.

Флагман Z70 Ultra — преемник прошлогоднего Z60 Ultra, оснащённого чипом Snapdragon 8 Gen 3 с 6,8" экраном, подэкранной селфи-камерой и тонкими рамками. Модель вышла в декабре 2023 года.

Китайская версия Nubia Z70 Ultra выйдет в ноябре, глобальная — до конца 2024 года.