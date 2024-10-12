Смартфон Nubia Z70 Ultra получит рекордно тонкие рамки

Опубликовано 12 октября 2024, 21:001 мин.
Смартфон Nubia Z70 Ultra получит рекордно тонкие рамкиИ по традиции — подэкранную камеру
В ноябре китайская компания Nubia Technology представит местную версию флагманского смартфона Z70 Ultra. По словам известного инсайдера Digital Chat Station (DCS), эта модель получит рекордно тонкие рамки.
© DCS / Weibo
Дизайн смартфонов Nubia отличает отсутствие на дисплее выреза для фронтальной камеры, вместо этого телефон оснащён подэкранной камерой-невидимкой. Разрешение дисплея составит 1220p.
Флагман Z70 Ultra — преемник прошлогоднего Z60 Ultra, оснащённого чипом Snapdragon 8 Gen 3 с 6,8" экраном, подэкранной селфи-камерой и тонкими рамками. Модель вышла в декабре 2023 года.
Китайская версия Nubia Z70 Ultra выйдет в ноябре, глобальная — до конца 2024 года.
Источник:GSMArena
Автор:Андрей Кадуков