Смартфон Nubia Z70 Ultra получит рекордно тонкие рамки

Дизайн смартфонов Nubia отличает отсутствие на дисплее выреза для фронтальной камеры, вместо этого телефон оснащён подэкранной камерой-невидимкой. Разрешение дисплея составит 1220p.

Флагман Z70 Ultra — преемник прошлогоднего Z60 Ultra, оснащённого чипом Snapdragon 8 Gen 3 с 6,8" экраном, подэкранной селфи-камерой и тонкими рамками. Модель вышла в декабре 2023 года.

Китайская версия Nubia Z70 Ultra выйдет в ноябре, глобальная — до конца 2024 года.