Смартфон Oppo Find X7 Pro получит сразу две перископные камеры

Смартфон Oppo Find X7 Pro получит сразу две перископные камерыНовый тренд в мире камерофонов?
Oppo готовит к выпуску флагманскую модель смартфона из серии Find X7, которая обещает порадовать любителей фотографии уникальным набором камер.
По информации Ice Universe, Oppo Find X7 Pro будет оснащен сразу двумя перископическими телеобъективами — одним с оптическим зумом 3х, а другим — с зумом 6х.
Оба объектива будут оборудованы оптической стабилизацией изображения и сенсорами Sony IMX890 (50 Мп) и Sony IMX858 (50 Мп) соответственно.
Отметим, что подобный подход представляет особый интерес в контексте текущей конкуренции на рынке мобильных устройств, где производители ставят на разработку мощных камер с телеобъективами.
Такие технологические инновации делают смартфоны еще более привлекательными для тех, кто ценит возможности качественной фотографии.
Официальная презентация ожидается в январе и теперь-то многие явно с нетерпением ждут, как Find X7 Pro впишется в борьбу за лидерство в этом технологическом сегменте.