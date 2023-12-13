Смартфон Oppo Find X7 Pro получит сразу две перископные камеры

По информации Ice Universe, Oppo Find X7 Pro будет оснащен сразу двумя перископическими телеобъективами — одним с оптическим зумом 3х, а другим — с зумом 6х.

Оба объектива будут оборудованы оптической стабилизацией изображения и сенсорами Sony IMX890 (50 Мп) и Sony IMX858 (50 Мп) соответственно.

Отметим, что подобный подход представляет особый интерес в контексте текущей конкуренции на рынке мобильных устройств, где производители ставят на разработку мощных камер с телеобъективами.

Такие технологические инновации делают смартфоны еще более привлекательными для тех, кто ценит возможности качественной фотографии.

Официальная презентация ожидается в январе и теперь-то многие явно с нетерпением ждут, как Find X7 Pro впишется в борьбу за лидерство в этом технологическом сегменте.