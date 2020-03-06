Смартфон от главного конкурента Xiaomi с AMOLED-дисплеем и Snapdragon 710 практически вдвое упал в цене

Речь идет о Realme X, который работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 710, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной. Дисплей устройства создан по технологии AMOLED, имеет разрешение FullHD+ и достаточно “приятную” диагональ — 6,5 дюймов. Отличительной фишкой смартфона можно назвать выезжающую из корпуса фронтальную камеру, благодаря чему устройство ощущается очень футуристично, особенно за свою цену. Которая, к слову, в Китае составляет 135 долларов вместо изначальных 220 долларов.

Напомним, что буквально на вчера Realme представила сразу два новых недорогих смартфона — Realme 6 и Realme 6 Pro. Устройство, судя по позиционированию, созданы для конкуренции с Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro от Xiaomi соответственно.