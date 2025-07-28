Смартфон Pixel 6a взорвался в полуметре от головы владельца

По словам пользователя Reddit, инцидент произошёл 26 июля, когда он заряжал телефон во время сна. Внезапно аппарат взорвался с громким хлопком, из него повалил дым и загорелась простыня.

Пользователь успел выдернуть кабель и бросить пылающий гаджет на кафельный пол, но успел надышаться дымом, из-за чего весь день чувствовал жжение в горле.

Пострадавший поделился фото обгоревшего смартфона и обугленной мебели. Также он отметил, что не знал, как оперативно связаться с поддержкой Google.