Смартфон Pixel 6a взорвался в полуметре от головы владельца

Смартфон Pixel 6a взорвался в полуметре от головы владельцаЭто уже третье сообщение о пожаре за 3 месяца
По словам пользователя Reddit, инцидент произошёл 26 июля, когда он заряжал телефон во время сна. Внезапно аппарат взорвался с громким хлопком, из него повалил дым и загорелась простыня.
Пользователь успел выдернуть кабель и бросить пылающий гаджет на кафельный пол, но успел надышаться дымом, из-за чего весь день чувствовал жжение в горле.
Пострадавший поделился фото обгоревшего смартфона и обугленной мебели. Также он отметил, что не знал, как оперативно связаться с поддержкой Google.
Инцидент вызвал новую волну беспокойства среди владельцев Pixel 6a, особенно на фоне июльского обновления, которое должно было ограничивать зарядку аккумуляторов с большим числом циклов — свыше 400.
Оно было обязательным и сопровождалось уведомлением, а в некоторых случаях предполагалась бесплатная замена батареи.
Тем не менее, некоторые пользователи утверждают, что после установки обновления смартфоны стали нагреваться сильнее, чем до него. Это уже третий подобный случай с Pixel 6a за последние месяцы. Google пока не прокомментировала ситуацию.