Смартфон Realme C3 с мощным процессором и NFC продают по акции за 8500 рублей

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Realme C3 оснащен 6,5-дюймовым HD+ IPS-экраном, в верхней части которого разметили селфи-камеру на 5 Мп. Основная камера, в свою очередь, получила модули на 12, 2 и 2 Мп. Смартфон оборудован большим аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой технологии обратной зарядки.

Работает аппарат на базе мощного процессора MediaTek Helio G70. Технически MediaTek Helio G70 напоминает прошлогодний процессор среднего класса, Qualcomm Snapdragon 710: два мощных ядра Cortex-A76 дополнены шестью экономичными ядрами Cortex-A55. Отметим, что Snapdragon 710 устанавливался в такие смартфоны, как Meizu 16 или Xiaomi Mi 9 SE стоимостью свыше 15 тысяч рублей. В сравнении с аналогичными по рекомендованной цене конкурентами модели на базе Helio G70 оказываются значительно быстрее в процессорных дисциплинах. Например, Xiaomi Redmi 8 на базе Snapdragon 439 демонстрирует производительность на 80% ниже, а Huawei P Smart Z на базе Kirin 710 отстаёт, по меньшей мере, на 15%.