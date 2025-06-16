Смартфон realme C71 поступил в продажу в России по цене от 8 019 рублей

Смартфон построен на восьмиядерном процессоре UNISOC T7250, результаты которого в тесте AnTuTu превышают 280 000 баллов. Объём встроенной памяти составляет 256 ГБ, а оперативная достигает 24 ГБ с учетом динамического расширения.

realme C71 получил 50-мегапиксельную камеру с поддержкой функций искусственного интеллекта. Устройство также оснащено кольцевым светодиодным индикатором Pulse Light. Он включается при уведомлениях, подключении к зарядке, низком уровне заряда и когда смартфон лежит экраном вниз.

Экран с частотой обновления до 120 Гц дополнен технологией Eye Comfort Display, которая регулирует нагрузку на глаза и повышает плавность изображения. Пользователь может настроить режим высокой частоты вручную.

Отдельного внимания заслуживает защита корпуса. Смартфон выполнен по стандарту Armorshell Tough Build и прошёл сертификацию по военным стандартам прочности. Он способен выдержать падения с высоты до полутора метров. Конструкция усилена алюминиевой рамкой, специальной защитой углов и амортизирующей внутренней вставкой.

Также устройство устойчиво к попаданию воды и пыли. Технология SonicWave Ejection позволяет удалять влагу из динамика с помощью вибраций.

realme C71 представлен в трёх цветах: White Swan, Violet Parrot и Forest Owl.

Стоимость новинки стартует от 8 019 рублей.