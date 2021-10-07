Смартфон Realme GT на флагманском процессоре Snapdragon 888 подешевел на 15 тысяч рублей

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Смартфон Realme GT на флагманском процессоре Snapdragon 888 подешевел на 15 тысяч рублейЭкран на 120 Гц, поддержка быстрой зарядки и трехмодульная камера
Российский ритейлер DNS продает смартфон Realme GT на флагманском процессоре Snapdragon 888 с большой скидкой — цена упала на 15 тысяч рублей.
Так, если в обычное время смартфон продается за 54 999 рублей, то сейчас его можно ухватить за 39 990. Кроме того, при оплате заказа на сайте цена падает еще на 1 200 рублей. Купить Realme GT можно перейдя по этой ссылке.
Realme GT 5G оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+ и небольшим вырезом в верхней левой части для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Работает аппарат на базе флагманского процессора Snapdragon 888 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Что касается камеры, модель получила три модуля на 64, 8 и 2 Мп. Отметим также наличие аккумулятора на 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки на 65 Вт и поддержку сетей пятого поколения.