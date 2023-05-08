Смартфон Realme с 8/256 ГБ памяти временно продают всего за 12 тысяч рублей

Смартфон Realme с 8/256 ГБ памяти временно продают всего за 12 тысяч рублейНа 4 тысячи дешевле обычного
Не так давно Realme привезла в Россию свой отличный бюджетник — Realme C55.
Устройство получило внутренний накопитель на 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, которая может расширяться до 16 ГБ благодаря технологии DRE. Это обеспечивает более комфортное использование устройства.
Из прочих особенностей новинки можно отметить камеру, которая также претерпела улучшения: основная камера на 64 Мп совмещена с 8 Мп фронтальной камерой, что делает модель идеальной для любителей качественных фотографий.
В основе Realme C55 лежит чип Helio G88 от MediaTek. Размер экрана девайса — 6,72 дюйма. При этом разрешение экрана FullHD+, а частота обновления — 90 Гц.
Стандартная цена смартфона составляет 16 990 рублей. Но сейчас, в рамках скидки на Ozon, его можно купить всего чуть дороже 12 000 рублей. Найти такую цену можно по ссылке.