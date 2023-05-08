Смартфон Realme с 8/256 ГБ памяти временно продают всего за 12 тысяч рублей

Устройство получило внутренний накопитель на 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, которая может расширяться до 16 ГБ благодаря технологии DRE. Это обеспечивает более комфортное использование устройства.

Из прочих особенностей новинки можно отметить камеру, которая также претерпела улучшения: основная камера на 64 Мп совмещена с 8 Мп фронтальной камерой, что делает модель идеальной для любителей качественных фотографий.