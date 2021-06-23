Смартфон Realme с огромным аккумулятором и мощным процессором отдают дешевле 8 тысяч рублей

В основу девайса, к слову, лёг чип MediaTek Helio G85 — неплохое решение для бюджетного гейминга. Что же касательно аккумулятора смартфона, то тут он на 6000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки на 18 Вт.

Правда, стоит поторопиться. Судя по всему, через 2 дня акция будет завершена.