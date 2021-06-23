Смартфон Realme с огромным аккумулятором и мощным процессором отдают дешевле 8 тысяч рублей

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Смартфон Realme с огромным аккумулятором и мощным процессором отдают дешевле 8 тысяч рублейОтличное предложение, особенно за свои деньги!
Realme — удивительная компания. Она, появившись лишь в 2018 году, спустя всего 3 года стала одним из самых популярных производителей смартфонов. Как минимум в сегменте доступных устройств.
И именно её смартфон прямо сейчас можно купить на AliExpress по очень приятной цене. Так, Realme Narzo 30A с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной продают по купону LOVE за 7885 рублей.
В основу девайса, к слову, лёг чип MediaTek Helio G85 — неплохое решение для бюджетного гейминга. Что же касательно аккумулятора смартфона, то тут он на 6000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки на 18 Вт.
Правда, стоит поторопиться. Судя по всему, через 2 дня акция будет завершена.