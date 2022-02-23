Смартфон Realme с рекордно быстрой зарядкой на 150 Вт рассекречен

В базе данных регулятора TENAA засветился Realme GT NEO 3, базирующийся на чипе Dimensity 8100 от MediaTek. Объём его оперативной памяти — от 8 до 12 ГБ, а постоянной —128, 256 или 512 ГБ.

Но куда интереснее его технология зарядки устройства. Одна из версий аппарата получит аккумулятор на 4500 мАч, и именно она также получит быструю зарядку на 150 Вт. На сегодняшний день, это рекордное значение на рынке смартфонов.