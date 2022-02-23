Смартфон Realme с рекордно быстрой зарядкой на 150 Вт рассекречен

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Смартфон Realme с рекордно быстрой зарядкой на 150 Вт рассекреченПриятно удивила и потенциальная цена устройства
Последние несколько производители смартфонов один за другим бьют рекорды мощности зарядных устройств. На этот раз отличилась Realme.
В базе данных регулятора TENAA засветился Realme GT NEO 3, базирующийся на чипе Dimensity 8100 от MediaTek. Объём его оперативной памяти — от 8 до 12 ГБ, а постоянной —128, 256 или 512 ГБ.
Но куда интереснее его технология зарядки устройства. Одна из версий аппарата получит аккумулятор на 4500 мАч, и именно она также получит быструю зарядку на 150 Вт. На сегодняшний день, это рекордное значение на рынке смартфонов.
Будет и другая модификация GT NEO 3. Она будет оснащена аккумулятором на 5000 мАч, но мощность её зарядки составит лишь 65 Вт.
Ожидается, что новая модель появится в продаже уже летом 2022 года. Цена устройства будет начинаться от 340 долларов (27,5 тыс рублей).
Источник: ITHome