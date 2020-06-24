Смартфон Realme XT взорвался спустя сутки после покупки

Об инциденте рассказал индийский пользователь смартфона. Так, по его словам, сам взрыв состоялся ночью, смартфон в этот момент стоял на зарядке. Также отмечается, что для зарядки использовалось комплектное зарядное устройство, а не стороннее. Представители китайской компании, в свою очередь, сообщили, что инцидент был спровоцирован влиянием “внешней силы”, которое спровоцировало поломку аккумулятора и как следствие привело к взрыву.

Пользователь, устройство которого взорвалось спустя всего 24 часа после покупки, недоволен заключением сервисного центра, поскольку сотрудники, по его словам, не провели детальное расследование, а лишь взглянули на смартфон. На данный момент он уже оформил жалобу, после чего представители компании пообещали изучить ситуацию.