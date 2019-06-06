Смартфон с десятикратным зумом уже можно заказать в России

Китайская компания Oppo объявила о начале приёма предварительных заказов на смартфон Reno 10x zoom в России.

Заказать необычную модель можно с 7 июня по 14 июня, а в рознице смартфон появится с 15 июня по цене 64 990 рублей. Оформившие предзаказ покупатели получат в подарок беспроводную акустику JBL Charge 4, стоимостью 8 490 рублей. В России уже продаётся базовая версия Oppo Reno по цене 39 990 рублей за версию 6+256 ГБ.

Главной особенностью Reno 10x zoom является 10-кратный гибридный зум. На нём установлена тройная камера, в которую входит основная камера на 48 Мп, ультраширокоугольная камера на 8 Мп и телефотокамера на 13 Мп. Все три камеры работают одновременно. В дополнение к этому, используется двойная система оптической стабилизации для основного объектива.

Reno 10x Zoom оснащается 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+, процессором Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, 16-мегапиксельной фронтальной камерой в выдвижном модуле, встроенным прямо в экран сканером отпечатков пальцев. Он работает под управлением операционной системы Android Pie с оболочкой ColorOS 6.