Смартфон с экраном из электронных чернил HiBreak Pro поступил в продажу по цене актуального среднебюджетника

Опубликовано 11 февраля 2025, 08:321 мин.
Смартфон с экраном из электронных чернил HiBreak Pro поступил в продажу по цене актуального среднебюджетникаВыглядит минималистично
Компания Bigme представила улучшенную версию своего смартфона с электронными чернилами — HiBreak Pro.
В отличие от классических дисплеев, экран ePaper 6.13" (824 × 1648 пикселей) не напрягает глаза, а технология Bigme xRapid позволяет обновлять картинку с частотой до 21 кадра в секунду, минимизируя гостинга.
HiBreak Pro работает на чипе Dimensity 1080, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища с возможностью расширения microSD. Основная камера — 20-мегапиксельная с оптическим распознаванием текста, фронтальная — на 5 Мп.
Батарея на 4500 мАч поддерживает 18-ваттную зарядку. Смартфон работает в 5G, оснащён NFC, Bluetooth, GPS и ИК-передатчиком.
Управляет устройством Android 14, есть встроенный голосовой помощник GPT и функция преобразования речи в текст.
HiBreak Pro уже доступен для предзаказа в белом цвете по цене $439.