Смартфон с экраном из электронных чернил HiBreak Pro поступил в продажу по цене актуального среднебюджетника

В отличие от классических дисплеев, экран ePaper 6.13" (824 × 1648 пикселей) не напрягает глаза, а технология Bigme xRapid позволяет обновлять картинку с частотой до 21 кадра в секунду, минимизируя гостинга.

HiBreak Pro работает на чипе Dimensity 1080, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища с возможностью расширения microSD. Основная камера — 20-мегапиксельная с оптическим распознаванием текста, фронтальная — на 5 Мп.

Батарея на 4500 мАч поддерживает 18-ваттную зарядку. Смартфон работает в 5G, оснащён NFC, Bluetooth, GPS и ИК-передатчиком.