Смартфон с крутой камерой Realme 12 Pro+ начали продавать на AliExpress: цены

Смартфон с крутой камерой Realme 12 Pro+ начали продавать на AliExpress: ценыОт 27 054 рублей
Realme 12 Pro+ 5G предлагает изогнутый 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и яркостью 950 нит. Он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Основная камера смартфона получила сенсор на 50 МП и селфи-камеру на 32 МП, есть перископная камера и передовой алгоритм обработки изображений.
Realme 12 Pro 5G, выполненный в корпусе из экокожи, предлагает изогнутый AMOLED экран и пыле-влагозащиту по стандарту IP65. Смартфон оборудован чипсетом Snapdragon 6 Gen 1, аккумулятором емкостью 5000 мАч и новым интерфейсом Realme UI 5.0 на базе Android 14. Основная камера Realme 12 Pro 5G получила разрешение в 50 МП и селфи-камера в 16 МП.
Первый смартфон доступен в трех цветах — синем, бежевом и красном, у второго лишь синий и бежевый. Цены на Realme 12 Pro+ 5G начинаются от 29 444,46 рублей (8+256 Гб), а Realme 12 Pro 5G — от 27 054 рублей (8+256 Гб).