Смартфон с крутой камерой Realme 12 Pro+ начали продавать на AliExpress: цены

Realme 12 Pro 5G, выполненный в корпусе из экокожи, предлагает изогнутый AMOLED экран и пыле-влагозащиту по стандарту IP65. Смартфон оборудован чипсетом Snapdragon 6 Gen 1, аккумулятором емкостью 5000 мАч и новым интерфейсом Realme UI 5.0 на базе Android 14. Основная камера Realme 12 Pro 5G получила разрешение в 50 МП и селфи-камера в 16 МП.

Первый смартфон доступен в трех цветах — синем, бежевом и красном, у второго лишь синий и бежевый. Цены на Realme 12 Pro+ 5G начинаются от 29 444,46 рублей (8+256 Гб), а Realme 12 Pro 5G — от 27 054 рублей (8+256 Гб).