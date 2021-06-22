Смартфон с новым поколением подэкранной камеры представят уже в следующем месяце

Девайс вышел не без проблем. Например, многие жаловались на явное отличие между областью с камерой под дисплеем и всей остальной поверхностью экрана. Но несмотря на это, компания не намерена сдаваться. Это следует из того, что уже 22 июля нас ждёт анонс следующего поколения устройства — ZTE Axon 30.

Источником этой информации стал популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station, сообщает Gizchina. По его словам, изначально устройство должно было быть представлено раньше, но из-за внутренних проблем компании это произошло чуть позднее.

Напомним, что прежние утечки гласили, что в основу нового Axon 30 ляжет чип Snapdragon 870 или Snapdragon 888.