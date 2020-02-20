Смартфон с рекордной частотой обновления экрана 144 Гц "засветился" в популярном бенчмарке

Смартфон под названием Nubia Red Magic 5G появился в базе данных популярного бенчмарка Geekbench, благодаря чему нам стали известны очень важные данные об устройстве. Так, смартфон, по всей видимости, все же получит быструю зарядку мощностью 55 Вт — именно с ее помощью устройство от 0 до 100% будет заряжаться за 40 минут. Также нас ожидают сразу три версии смартфона — с 8, 12 и 16 Гб оперативной памяти. Работать смартфон будет на базе флагманского процессора Snapdragon 865, а в качестве ключевых особенностей Red Magic 5G называется поддержка, само собой, мобильных сетей пятого поколения и WiFi 6.