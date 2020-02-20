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Смартфон с рекордной частотой обновления экрана 144 Гц "засветился" в популярном бенчмарке

Устройство обещает быть крайне мощным решением
Как оказалось, в рамках выставки MWC 2020 китайский производитель Nubia планировал представить свой новый игровой смартфон, который должен был получить первый в мире экран с частотой обновления 144 Гц. К сожалению, этого не произошло, но зато устройство “засветилось” в популярном бенчмарке.

Смартфон под названием Nubia Red Magic 5G появился в базе данных популярного бенчмарка Geekbench, благодаря чему нам стали известны очень важные данные об устройстве. Так, смартфон, по всей видимости, все же получит быструю зарядку мощностью 55 Вт — именно с ее помощью устройство от 0 до 100% будет заряжаться за 40 минут. Также нас ожидают сразу три версии смартфона — с 8, 12 и 16 Гб оперативной памяти. Работать смартфон будет на базе флагманского процессора Snapdragon 865, а в качестве ключевых особенностей Red Magic 5G называется поддержка, само собой, мобильных сетей пятого поколения и WiFi 6.

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Напомним, что учитывая тот факт, что компания готова была показать свой новый смартфон в рамках MWC 2020, вполне вероятно, что перенесенный анонс также не заставит себя долго ждать.