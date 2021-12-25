Смартфон с «русским духом»: Samsung изобрела гибкий смартфон-гармошку

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Смартфон с «русским духом»: Samsung изобрела гибкий смартфон-гармошкуВыглядит очень интересно
Samsung была первой компанией, которая смогла представить первый по-настоящему серийный складной смартфон — Galaxy Fold. И, судя по всему, производитель пытается приложить немало усилий, чтобы оставаться лидером инноваций.
Так, например, стало известно, что южнокорейский IT-гигант изобрёл смартфон в форм-факторе гармошки с двумя шарнирными сочленениями. Девайс имеет один большой гибкий дисплей, который раздёлён на три меньшие секции. Благодаря этому смартфон можно сгибать Z-образным способом.
В документе патента сообщается, что аппарат может иметь внешний дисплей. При этом сканер отпечатка пальцев в нём будет поддисплейным. Также устройство, в случае производства, оснастят камерой-невидимкой, которая впервые дебютировала в устройствах Samsung в Galaxy Z Fold 3.
На данный момент нет информации, как скоро устройство поступит в продажу и поступит ли оно в продажу в принципе.
Источник: LetsGoDigital