Смартфон с «русским духом»: Samsung изобрела гибкий смартфон-гармошку

В документе патента сообщается, что аппарат может иметь внешний дисплей. При этом сканер отпечатка пальцев в нём будет поддисплейным. Также устройство, в случае производства, оснастят камерой-невидимкой, которая впервые дебютировала в устройствах Samsung в Galaxy Z Fold 3.