Смартфон с самой быстрой в мире зарядкой Realme GT 3 поступил в продажу в России

Смартфон с самой быстрой в мире зарядкой Realme GT 3 поступил в продажу в РоссииНе оставляет равнодушным и производительность устройства
Компания Realme привезла в Россию свой новый смартфон — Realme GT3.
Одной из основных особенностей новинки является невероятно быстрая скорость зарядки — 240 Вт. Смартфон может зарядиться от 0 до 20% всего за 80 секунд, до 50% — за 4 минуты, а полная зарядка до 100% занимает всего 9,5 минут.
Покупателям из России доступна максимальная конфигурация устройства — 8 ГБ/1 ТБ. Дисплей Realme GT3 получил 6,74-дюймовую диагональ. Экран выполнен по технологии Ultra AMOLED и имеет переменную частоту обновления до 144 Гц.
В основу новинки лёг процессор Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm, а основная камера включает флагманский сенсор Sony IMX 890 OIS+EIS на 50 Мп.
В свою очередь суперширокоугольный модуль на 8 Мп позволяет создавать эффектные панорамные фотографии, в то время как 2-мегапиксельный макромодуль способен демонстрировать мельчайшие детали находящихся рядом предметов.
Смартфон можно приобрести в официальных магазинах партнёров Realme по цене в 69 999 рублей.