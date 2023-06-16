Смартфон с самой быстрой в мире зарядкой Realme GT 3 поступил в продажу в России

Одной из основных особенностей новинки является невероятно быстрая скорость зарядки — 240 Вт. Смартфон может зарядиться от 0 до 20% всего за 80 секунд, до 50% — за 4 минуты, а полная зарядка до 100% занимает всего 9,5 минут.

Покупателям из России доступна максимальная конфигурация устройства — 8 ГБ/1 ТБ. Дисплей Realme GT3 получил 6,74-дюймовую диагональ. Экран выполнен по технологии Ultra AMOLED и имеет переменную частоту обновления до 144 Гц.