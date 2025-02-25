Смартфон с супер-чёткой съёмкой в движении HONOR Magic7 Pro стартует в РФ от 140 тыс рублей

Новинка доступна в трех цветах — лунный серый, графитовый черный и лазурный голубой. Смартфон поступит в продажу по цене 139 990 рублей. До 3 марта покупатели получат скидку 10 000 рублей и планшет HONOR Pad 9 с Wi-Fi и на 128 ГБ в подарок.

Устройство оснащено чипом Snapdragon Gen 8 Elite от Qualcomm, 12 ГБ оперативной памяти (с возможности расширить до 24 ГБ), 512 ГБ внутреннего накопителя и аккумулятором на 5850 мА·ч с 100-ваттной проводной зарядкой (и 80-ваттной беспроводной).

Главное преимущество Magic 7 Pro — камера HONOR Falcon с AI-оптимизацией. Основной модуль на 200 Мп поддерживает оптический 3х и гибридный 6х зум, а также сверхдетализированный 100х цифровой зум.