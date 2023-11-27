Смартфон Samsung Galaxy A15 начали продавать раньше, чем анонсировали

Зато теперь мы знаем цену девайса — всего $139, что делает его доступным вариантом для поклонников бренда, ищущих 5G-смартфон.

Устройство оснащено 128 ГБ встроенной памяти и представлено в цвете Blue Black. Это единственный доступный цветовой вариант.

Среди ключевых характеристик Galaxy A15 5G стоит отметить 6,5-дюймовый экран с разрешением FullHD, процессор MediaTek, 4 ГБ оперативной памяти, основную камеру на 50 Мп, фронтальную камеру на 13 Мп и аккумулятор на 5000 мАч.

Точная модель процессора MediaTek пока не уточняется, но предыдущие утечки говорили об использовании Dimensity 6100+.