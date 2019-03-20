Смартфон Samsung Galaxy A40 с селфи-камерой на 25 Мп уже можно заказать в Европе

Европейские ритейлеры начали принимать предварительные заказы на пока не представленный официально смартфон Samsung Galaxy A40. В частности, модель была замечена в каталоге голландского ритейлера Belsimpel по цене 249 евро.
Samsung Galaxy A40 оснащается 5,9-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом Infinity-U и разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+5 Мп и фронтальной камерой на 25 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.
Аппаратной основой стал процессор Exynos 7885, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом 512 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3100 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, NFC, есть FM-радио, 3,5-мм разъём для наушников и порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с новой фирменной оболочкой One UI.
Samsung Galaxy A40 предлагается в чёрном, голубом, белом и оранжевом цветовых вариантах. Продажи должны начаться 10 апреля 2019 года.