Смартфон Samsung Galaxy A40 с селфи-камерой на 25 Мп уже можно заказать в Европе

Европейские ритейлеры начали принимать предварительные заказы на пока не представленный официально смартфон Samsung Galaxy A40. В частности, модель была замечена в каталоге голландского ритейлера Belsimpel по цене 249 евро.

Samsung Galaxy A40 оснащается 5,9-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом Infinity-U и разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+5 Мп и фронтальной камерой на 25 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.